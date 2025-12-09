Il presepio sull’acqua raccontaluci ed emozioni in musica

Mercoledì 24 dicembre dalle ore 17 alle ore 18 vi aspettiamo per vivere con noi la Vigilia di Natale a Battaglia Terme accanto al bellissimo Presepio sull’acqua. In attesa della Natività tanti piccoli spettacoli si intrecceranno per dare vita ad un unico grande spettacolo. Gesù Bambino arriverà. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

