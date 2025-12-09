Il presepio sull’acqua raccontaluci ed emozioni in musica

Padovaoggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 24 dicembre dalle ore 17 alle ore 18 vi aspettiamo per vivere con noi la Vigilia di Natale a Battaglia Terme accanto al bellissimo Presepio sullacqua. In attesa della Natività tanti piccoli spettacoli si intrecceranno per dare vita ad un unico grande spettacolo. Gesù Bambino arriverà. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

THUN catalogo Natale 2025: la magia prende forma tra colori, emozioni e decorazioni - Il catalogo Natale 2025 di THUN è ricco di colori, emozioni e dettagli che da sempre contraddistinguono questo marchio. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Presepio Sull8217acqua Raccontaluci Emozioni