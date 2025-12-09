Il presepio per Aurora | la Cisl avvia la raccolta fondi per aiutare la bimba senza femore

Padovaoggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cisl Padova Rovigo ha scelto di destinare il presepio realizzato da Lorenzo Pegoraro alla raccolta fondi dedicata ad Aurora, una bambina di Monselice, attualmente di un anno, nata senza femore alla gamba sinistra e in attesa di un intervento negli Stati Uniti. La consegna del presepe è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica