Il presepe Segno di pace e di speranza mostra alle Scuderie di Palazzo Moroni
La mostra “Il presepe. Segno di pace e di speranza” alle Scuderie di Palazzo Moroni offre un viaggio tra diorami e presepi a tutto tondo, esplorando i principali stili di questa tradizione. Organizzata dall’Associazione Cammino ad Oriente con il supporto del Comune di Padova, invita i visitatori a scoprire il significato e l’arte dietro questa celebre rappresentazione natalizia.
Organizzata dall’Associazione Cammino ad Oriente, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, la nuova edizione della Mostra propone un percorso tra i diorami e i presepi a tutto tondo che porterà il visitatore ad approfondire i due principali stili che possono. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Il grande Presepe di sabbia di Lignano, un'opera corale nel segno di Maria e di tutte le donne
Nel segno della solidarietà, taglio del nastro per il presepe di Cult3.0
Quest’anno il presepe presenta una roccia speciale: è il luogo dove verrà deposto Gesù Bambino. Quella roccia non è solo un elemento decorativo, ma un segno forte: ci ricorda la “casa costruita sulla roccia” di cui - facebook.com Vai su Facebook
Il Presepe segno di libertà, identità, storia, accoglienza, tradizione, bellezza e speranza #Natale #Natale2025 #Presepe Vai su X
«Il presepe: segno di pace e di speranza»: la mostra accende la magia del Natale a Palazzo Moroni - Le 40mila presenze dello scorso anno sono una conferma dell'apprezzamento del pubblico alla mostra di presepi che torna a Padova e si apre oggi, alle 15, alle Scuderie ... ilgazzettino.it scrive
