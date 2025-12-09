Il presepe di Silvano è un' opera d' arte col fil di ferro | Omaggio la vita sul lago

Leccotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un presepe in fil di ferro fa la sua bella figura sotto la tettoia dell'imbarcadero a Mandello. Non si tratta della classica Natività con la rappresentazione della mangiatoia a Betlemme, bensì di una famiglia di pescatori, un vero e proprio atto d'amore nei confronti della vita sul lago.A. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica