Il Potenza Picena si ritira cambiano gli scenari Intanto la Jesina scende in campo e vince

Il ritiro della Kappabi Potenza Picena dalla serie A2 modifica gli scenari della stagione, ridisegnando la classifica e le possibilità di retrocessione. La Jesina approfitta della situazione e ottiene una vittoria importante, mentre il campionato si svolge ora con un nuovo formato, senza playout e con un solo team in retrocessione.

La notizia della settimana in serie A2 è la rinuncia della Kappabi Potenza Picena al campionato. Un ritiro, richiesto dalla società potentina, che dà nuova forma alla classifica, ridistribuendo punti e posizioni, con un nuovo girone da dieci, niente più playout, ma con una sola retrocessione. La nona giornata, vede dunque solo la Jesina Calcio a 5, tra le formazioni anconetane, a scendere in campo (e vincere), in quanto il Corinaldo avrebbe dovuto ospitare proprio la squadra di Potenza Picena. "Una bella risposta contro una squadra forte - commenta il tecnico della Jesina, Gabriele Pieralisi riguardo il successo netto conquistato -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Potenza Picena si ritira, cambiano gli scenari. Intanto la Jesina scende in campo e vince

