Il pomeriggio teso di Hermoso contro il Cagliari | Tua madre deve morire

La Roma perde per la seconda giornata consecutiva contro il Cagliari e si allontana dalla leadership della Serie A dopo la vittoria di Inter e Napoli. Gli uomini di Gasperini si disperano contro una delle squadre più fisiche e difensive del campionato. M Ario Hermoso è stato lo specchio dei giallorossi, apparsi molto nervosi nel finale e al centro dei due scontri avvenuti nel match. I protagonisti erano Michael Folorunsho centrocampista del Cagliari e noto tifoso della Lazio, e Mario Hermoso, quello nel 77? dopo un possibile rigore su Palestra per il Cagliari, Si sono scambiati una serie di insulti ripresi dalla telecamera.