– Un malore improvviso ha colpito Ivano Rinaldi mentre si trovava alla guida della sua auto nelle Langhe, causando un impatto violento contro ben nove veicoli parcheggiati. Il tragico episodio, avvenuto ad Alba nella mattina dell’8 dicembre, ha lasciato sotto shock la comunità di Trento e l’intero ambiente cooperativo locale. . Rinaldi, direttore generale della Siad di Trento, una delle cooperative più attive della regione, stava trascorrendo il ponte dell’Immacolata con la famiglia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Il politico si schianta contro nove auto in sosta, è dramma in Italia