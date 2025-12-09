Il Policlinico Federico II tra i migliori in Italia ma in Campania 51 ospedali bocciati | i dati Agenas
Il Policlinico Federico II si conferma tra i migliori in Italia, secondo il rapporto Agenas. Tuttavia, in Campania, 51 ospedali sono stati bocciati per non aver raggiunto gli standard richiesti, mentre 38 strutture si distinguono con un livello
I dati del rapporto Agenas mostrano che, in Campania, 51 strutture non soddisfano gli standard. Sono 38 quelle con livello "molto alto" per almeno quattro indicatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Vaccini: open day per mamme e bimbi al Policlinico della Federico II
Malformazioni della valvola aortica: nuovissima protesi salvavita impiantata al Policlinico Federico II
Giocatori Napoli da piccoli pazienti del Policlinico Federico II
Apriamo la casellina n°3 del nostro calendario dell’avvento.. Asilo Nido Aziendale “Il Castello di Federico”, AOU Federico II - Policlinico di Napoli Asilo Nido Comunale di Orani Asilo Nido Comunale di Bracciano Micronido Aziendale "Cip e Cio - facebook.com Vai su Facebook
Il Policlinico Federico II tra i migliori ospedali d'Italia secondo Agenas - Il Policlinico Federico II tra i migliori ospedali d'Italia secondo Agenas OttoPagine ... Da msn.com
Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli (LIVE) ilnapolista.it
Belve Crime salta il 9 dicembre: il mistero sugli ospiti e quando torna la Fagnani cinemaserietv.it
Condò analizza: «Liverpool in crisi? Scossi dal caso Salah ma il vero motivo è un altro» internews24.com
Sky sotto accusa: multa Antitrust da 3,2 milioni per pratiche scorrette su prezzi e offerte agli abbonati digital-news.it
LIVE Civitanova-Montpellier, Champions League volley 2026 in DIRETTA: a breve in campo le squadre oasport.it
Soldato britannico morto in Ucraina: non era al fronte, ma impegnato in operazioni di addestramento ildifforme.it