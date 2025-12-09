Il Policlinico Federico II tra i migliori in Italia ma in Campania 51 ospedali bocciati | i dati Agenas

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Policlinico Federico II si conferma tra i migliori in Italia, secondo il rapporto Agenas. Tuttavia, in Campania, 51 ospedali sono stati bocciati per non aver raggiunto gli standard richiesti, mentre 38 strutture si distinguono con un livello

I dati del rapporto Agenas mostrano che, in Campania, 51 strutture non soddisfano gli standard. Sono 38 quelle con livello "molto alto" per almeno quattro indicatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Vaccini: open day per mamme e bimbi al Policlinico della Federico II

Malformazioni della valvola aortica: nuovissima protesi salvavita impiantata al Policlinico Federico II

Giocatori Napoli da piccoli pazienti del Policlinico Federico II

policlinico federico ii miglioriIl Policlinico Federico II tra i migliori ospedali d'Italia secondo Agenas - Il Policlinico Federico II tra i migliori ospedali d'Italia secondo Agenas OttoPagine ... Da msn.com