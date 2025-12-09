«La pista nera sulle stragi del 1992 vale zero tagliato». Con una frase lapidaria in commissione Antimafia il Procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca mette una pietra tombale sulle ricostruzioni di Report, Fatto quotidiano, Repubblica, Domani e sull’antimafia militante che per anni ha inseguito i fantasmi. «Ci appare un po’ strano, un po’ singolare che si insista sulla pista di Stefano Delle Chiaie (morto nel 2019, ndr)», il terrorista nero a capo di Avanguardia nazionale che secondo alcune rivelazioni sarebbe stato in Sicilia nei giorni della maledetta estate delle stragi di Capaci e Via d’Amelio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il pm gela Report & Co.: "Pista nera su Capaci e Borsellino? Vale zero"