Il più grande impianto solare industriale d’Italia si trova a Osoppo No non è a terra ma sfrutta i tetti dei capannoni

Nyox ha installato un grande impianto fotovoltaico sopra i capannoni di Fantoni, a Osoppo. Anche altre imprese hanno scelto questa soluzione, per rendersi più autonome e “pulite” nei consumi. 🔗 Leggi su Wired.it

