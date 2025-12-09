Il piano da 10 mln di euro per ristrutturare le case popolari di Milano

Il Comune di Milano ha stanziato oltre 10,5 milioni di euro per un piano di ristrutturazione e ammodernamento delle case popolari. Questa iniziativa mira a migliorare le condizioni degli immobili di edilizia residenziale pubblica, garantendo interventi di manutenzione straordinaria e valorizzando il patrimonio abitativo della città.

Superano i 10,5 milioni di euro le risorse che il comune di Milano ha messo in campo per la manutenzione straordinaria e l’ammodernamento degli immobili di Edilizia residenziale pubblica di sua proprietà.La Giunta ha approvato la documentazione che MM SpA porrà a base di gara di due differenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Ue, rinnovabili: piano da 1,2 miliardi di euro per la rete elettrica ? l.euronews.com/eJ2q Vai su X

EDILIZIA SCOLASTICA - La giunta comunale ha approvato un piano di manutenzione straordinaria per più di 316 mila euro, che interesserà i due plessi scolastici della città - facebook.com Vai su Facebook

Legacoop lancia un piano da 10 mln di euro per accelerare l’innovazione nelle cooperazioni - Un piano da 10,6 milioni di euro per rilanciare l’innovazione delle imprese cooperative italiane: è la strategia di Legacoop per permettere alla cooperazione di rispondere alle grandi sfide ambientali ... tg24.sky.it scrive