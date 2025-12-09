Il pianista André Gallo ospite dei Concerti della domenica
Domenica 14 dicembre, il pianista André Gallo si esibirà nella Sala Corelli del Teatro Alighieri come ospite speciale della rassegna dei Concerti della Domenica dell'Associazione Mariani. Formatosi nella classe del Maestro Franco Scala presso la oggi Fondazione Accademia Internazionale “Incontri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Andrea Bacchetti in Fabbrica – Un viaggio musicale attraverso quattro secoli Martedì 2 dicembre, alla Fabbrica delle Candele, abbiamo avuto il piacere di ospitare un recital straordinario con il pianista Andrea Bacchetti, grazie a ForlìMusica e con il sostegno d - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, cosa accadrà tra Benedetta, Valentina e Domenico. L’indiscrezione 361magazine.com
Spalletti a Sky: «Un po’ di divario col Napoli c’è, ma noi ci siamo intimiditi. Domani Zhegrova gioca ... juventusnews24.com
Le pagelle della Serie B: Kvernadze è da 8 come il Frosinone. Bari (5,5), occasione sprecata gazzetta.it
Lavoro, 133 offerte sul portale della Provincia di Bergamo ecodibergamo.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Animal crossing: appassionati invitati a segnare il calendario per la settimana prossima jumptheshark.it
Condò dopo Torino Milan: «Rossoneri in corsa per lo scudetto. E l’Inter…» internews24.com
Spalletti a Sky: «Un po’ di divario col Napoli c’è, ma noi ci siamo intimiditi. Domani Zhegrova gioca ... juventusnews24.com
Le pagelle della Serie B: Kvernadze è da 8 come il Frosinone. Bari (5,5), occasione sprecata gazzetta.it
Lavoro, 133 offerte sul portale della Provincia di Bergamo ecodibergamo.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Animal crossing: appassionati invitati a segnare il calendario per la settimana prossima jumptheshark.it
Condò dopo Torino Milan: «Rossoneri in corsa per lo scudetto. E l’Inter…» internews24.com