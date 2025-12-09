Il personaggio La gioia di Gori autore della doppietta | Oggi siamo riusciti ad essere più smaliziati

Gabriele Gori si distingue con una doppietta importante, dimostrando maggiore maturità e astuzia in campo. Dopo un periodo di difficoltà nel coinvolgimento nel gioco, il bomber si esprime al meglio, contribuendo decisivamente alla partita. La sua prestazione sottolinea il percorso di crescita e la determinazione a migliorarsi, portando entusiasmo e fiducia alla sua squadra.

Finalmente coinvolto nel palleggio, spesso troppo stucchevole e improduttivo, il 'bomber' Gabriele Gori ha realizzato una doppietta ma alla fine di gol poteva anche farne altri. Gabriele, una doppietta che è una mezza 'tripletta' visto che era buono anche il rigore che l'arbitro le ha fatto ripetere? "Ci mancava vincere davanti ai nostri tifosi. Abbiamo fatto una grande partita, facendo sempre il nostro gioco, ma al momento giusto siamo riusciti a verticalizzare e questo ha fatto la differenza. Oggi siamo stati più smaliziati. Secondo me è quello che ci è mancato nelle ultime partite: capire quand'è il momento di imbucare il pallone per cercare la porta avversaria.