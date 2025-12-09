Il personaggio Ghion ottimista | Possiamo davvero giocarcela con tutte le squadre

Dopo oltre un mese, Ghion torna titolare e guarda al futuro con ottimismo. Nonostante la recente sconfitta contro il Palermo, il giocatore crede nelle possibilità della squadra di confrontarsi con le migliori avversarie, mantenendo fiducia nelle proprie capacità e in un percorso di crescita.

Tornato titolare dopo oltre un mese, l’ultima volta fu la nefasta sconfitta di Chiavari contro l’Entella l’1 novembre, Ghion vede comunque il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta interna contro la corazzata Palermo. "Abbiamo fatto una buona partita perché ci siamo sempre rimasti dentro contro una squadra forte come il Palermo, naturalmente il primo gol non dobbiamo concederlo – ha spiegato nel post partita al Castellani –, bella reazione alcuni episodi sfortunati, sul 2-1 poi abbiamo avuto grande intensità e altre occasioni che purtroppo non sono andate a buon fine, però penso che dobbiamo ripartire da questa prestazione ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net