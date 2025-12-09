Il Paradiso spoiler fine dicembre | Marcello ci ripensa? Barbieri corre da Adelaide

Robadadonne.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo di scena all’orizzonte nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore: Marcello Barbieri sarà l’autore di un folle gesto. L’equilibrio raggiunto da Marcello dopo la scelta di lasciare Adelaide per vivere la sua storia d’amore con Rosa si spezzerà nelle puntate de Il paradiso delle signore in onda a fine dicembre. Come svelano le anticipazioni, la contessa non solo non ha accettato la decisione dell’ex fidanzato ma di fronte alla sua volontà di sposare Rosa, ha compiuto un gesto folle tentando il suicidio. Gesto che, in realtà, non ha nulla di reale trattandosi di un modo per impietosire Marcello. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

