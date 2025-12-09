Il Paradiso spoiler fine dicembre | Marcello ci ripensa? Barbieri corre da Adelaide
Colpo di scena all’orizzonte nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore: Marcello Barbieri sarà l’autore di un folle gesto. L’equilibrio raggiunto da Marcello dopo la scelta di lasciare Adelaide per vivere la sua storia d’amore con Rosa si spezzerà nelle puntate de Il paradiso delle signore in onda a fine dicembre. Come svelano le anticipazioni, la contessa non solo non ha accettato la decisione dell’ex fidanzato ma di fronte alla sua volontà di sposare Rosa, ha compiuto un gesto folle tentando il suicidio. Gesto che, in realtà, non ha nulla di reale trattandosi di un modo per impietosire Marcello. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
Il Paradiso 10, spoiler 22/09: Caterina diventa una Venere, Adelaide pronta per le nozze
Il Paradiso 10, spoiler 23/09: Adelaide sceglie Odile e Marta come testimoni di nozze
Spoiler paradiso delle signore torna silvana e cosa succederà al matrimonio di marcello
Il Paradiso delle Signore, spoiler metà dicembre: Umberto raggirato, cade nella trappola - Momento difficile per Umberto nelle puntate de Il paradiso delle signore in onda a dicembre come svelano gli spoiler. Riporta lopinionista.it
