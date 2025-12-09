Il Paradiso delle signore trame puntate dal 9 al 12 dicembre | Marcello in preda ai sensi di colpa posticipa le nozze

Ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 9 al 12 dicembre. Durante questa settimana, i protagonisti affronteranno momenti di tensione e cambiamenti, tra cui il senso di colpa di Marcello e il posticipo delle nozze. La soap, infatti, salterà l’appuntamento di lunedì 8 dicembre, offrendo ai fan nuovi sviluppi e colpi di scena.

Sarà una settimana breve quella che attende i tantissimi fans de Il Paradiso delle Signore. La serie tv di Rai 1 non si presenterà infatti al suo consueto appuntamento pomeridiano lunedì 8 dicembre. Dopo il lungo ponte dell'Immacolata però, tornerà a occupare il palinsesto del primo canale Rai regalandoci quattro episodi ricchi di tensioni e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 9 al 12 dicembre sul primo canale Rai. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore al 12 dicembre. Odile è tormentata da un profondo senso di colpa dopo il gesto disperato compiuto dalla madre.

