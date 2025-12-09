Il Papa | Non c' è ancora data per mio trasferimento al Palazzo Apostolico Con me verranno segretari particolari

Il Papa ha annunciato che al momento non è stata fissata una data per il suo trasferimento al Palazzo Apostolico, dove non risiede più un Papa da dodici anni. Con lui saranno presenti anche i segretari particolari, mentre i lavori di sistemazione sono in corso. La decisione rappresenta un passo importante per la rinnovata collocazione del Santo Padre all'interno della residenza papale.

Non c'è ancora una data per il trasferimento del Papa nel Palazzo Apostolico dove non vive più un Papa da dodici anni e dove stanno terminando i lavori. ''Non c'è una data ancora, - ha detto Leone prima di tornare in Vaticano da Castel Gandolfo -; sto bene dove sto vivendo, al S. Uffizio''. Chi andrà a vivere con il Pontefice nel Palazzo Apostolico? ''tipicamente i segretari particolari del santo padre vivono con lui, non c'è altro, non è previsto'', ha spiegato Leone. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Papa: "Non c'è ancora data per mio trasferimento al Palazzo Apostolico. Con me verranno segretari particolari"

Giovedì 20 novembre 2025. Una data che entrerà nella storia come la prima visita di Papa Leone XIV in Umbria, dopo essere stato eletto Pontefice lo scorso 8 maggio. Da Santa Maria degli Angeli ad Assisi fino a Montefalco: tre le tappe della giornata di Prevo - facebook.com Vai su Facebook