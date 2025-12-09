Il Papa Giovanni e il Bolognini tra i migliori ospedali in Italia

L’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e il Bolognini di Seriate sono stati inseriti fra le 15 migliori strutture sanitarie italiane. Nel Piano Nazionale Esiti (PNE) 2024 dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) viene attribuito a entrambi un livello alto o molto alto in tutte le aree valutate. Oltre a loro, fra le eccellenze vi sono altre tre realtà lombarde, ossia il Maggiore di Lodi, la Fondazione Poliambulanza di Brescia e l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Milano). La Lombardia, quindi, rappresenta un terzo dell’intero gruppo, confermandosi la regione con il maggior numero di ospedali ad alte performance cliniche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it