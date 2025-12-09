Il Paese delle tradizioni di Beppe Convertini | il libro sui borghi italiani presentato a Palazzo Brancaccio

Presentato a Palazzo Brancaccio, “Il Paese delle tradizioni” di Beppe Convertini esplora i borghi italiani, mettendo in luce riti, feste e mestieri che preservano la memoria collettiva. Il volume offre un viaggio nel patrimonio immateriale delle comunità, valorizzando le radici profonde delle identità locali e la ricchezza delle tradizioni che ancora vivono nel cuore dell’Italia.

