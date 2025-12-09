Il Paese delle tradizioni di Beppe Convertini | il libro sui borghi italiani presentato a Palazzo Brancaccio
Presentato a Palazzo Brancaccio, “Il Paese delle tradizioni” di Beppe Convertini esplora i borghi italiani, mettendo in luce riti, feste e mestieri che preservano la memoria collettiva. Il volume offre un viaggio nel patrimonio immateriale delle comunità, valorizzando le radici profonde delle identità locali e la ricchezza delle tradizioni che ancora vivono nel cuore dell’Italia.
Il volume “Il Paese delle tradizioni”, firmato da Beppe Convertini e dedicato all’Italia dei piccoli centri, racconta con sguardo partecipe riti, feste popolari e mestieri che tengono viva la memoria collettiva delle comunità, offrendo un itinerario narrativo nel cuore delle identità locali e del loro patrimonio immateriale. Italia dei borghi e patrimonio delle comunità locali . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
A Montemignaio si accende il Natale: mercatino, 80 presepi e il percorso tra tradizioni e meraviglie del paese dell’albero di Natale
Nurri si prepara a raccontare tradizioni e sapori: domenica 14 dicembre vivi l’evento nel cuore del paese! #SaborisAntigus2025 #Nurri #sarcidano - facebook.com Vai su Facebook
Il Paese delle tradizioni di Beppe Convertini, con Unpli - Un volume che attraversa l'Italia più vera, raccontando tradizioni popolari, sagre e riti religiosi che custodiscono la memoria collettiva dei territori. Da ansa.it
