Il Paese delle tradizioni di Beppe Convertini | il libro sui borghi italiani presentato a Palazzo Brancaccio

9 dic 2025

Presentato a Palazzo Brancaccio, “Il Paese delle tradizioni” di Beppe Convertini esplora i borghi italiani, mettendo in luce riti, feste e mestieri che preservano la memoria collettiva. Il volume offre un viaggio nel patrimonio immateriale delle comunità, valorizzando le radici profonde delle identità locali e la ricchezza delle tradizioni che ancora vivono nel cuore dell’Italia.

Il volume “Il Paese delle tradizioni”, firmato da Beppe Convertini e dedicato all’Italia dei piccoli centri, racconta con sguardo partecipe riti, feste popolari e mestieri che tengono viva la memoria collettiva delle comunità, offrendo un itinerario narrativo nel cuore delle identità locali e del loro patrimonio immateriale. Italia dei borghi e patrimonio delle comunità locali . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

