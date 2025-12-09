il paese delle mazzette report di libera la corruzione dilaga in un anno raddoppiati gli indagati

Un nuovo rapporto di Libera denuncia l'espansione della corruzione in Italia, evidenziando come il fenomeno si sia intensificato nel corso dell'ultimo anno. Roma si conferma epicentro di indagini e coinvolgimenti, con un incremento significativo degli indagati. L’analisi mette in luce un malaffare dilagante, che coinvolge diverse aree del Paese e si sviluppa in modo sempre più sotterraneo.

Roma, 9 dicembre 2025 – La sua avanzata sotterranea e senza freni è certificata dall'associazione Libera, con un report impietoso e a tratti imbarazzante. È subdola, ramificata, a volte indispensabile per un'attestazione falsa di residenza per avere la cittadinanza italiana o per ottenere falsi certificati di morte: è la 'mazzetta'. Nell'odierna Giornata internazionale della lotta alla corruzione, questa pratica illecita è certificata dal dossier il cui titolo dice già tutto: "Italia sotto mazzetta". Ed è infatti un vero e proprio attacco alle istituzioni, alla buona gestione della macchina pubblica, quello che viene fuori da una lettura del report di Libera: dal primo gennaio al primo dicembre di quest'anno, si avviano in media 8 indagini al mese, col coinvolgimento di 49 procure in 15 regioni, e 1.