Il nuovo tentativo di imbrigliare le Ong
In un clima di crescente tensione, le forze dell’ordine intensificano le operazioni contro le ONG, spesso con metodi aggressivi. Questo articolo esplora le recenti azioni e il loro impatto, evidenziando l’atmosfera di tensione e le conseguenze di un tentativo di restringere lo spazio di intervento delle organizzazioni umanitarie.
Lo senti? È il rumore delle sprangate delle forze dell’ordine che aprono porte di case, centri d’accoglienza, dormitori, rifugi. È il potere che il Consiglio Ue ha conferito alle. 🔗 Leggi su Lastampa.it
