Nel 2025 la comunicazione digitale ha compiuto un salto netto: non basta più essere presenti online, bisogna essere capaci di instaurare una relazione autentica. Lo si vede ovunque, da come gli utenti interagiscono sui social alla scelta delle piattaforme utilizzate per creare connessioni, come nel caso di Meet2Web, citato sempre più spesso nei percorsi di formazione dedicati alla nuova comunicazione. Molti brand hanno già compreso che la distanza tra digitale e umano non esiste più: ciò che avviene online influenza la percezione del marchio tanto quanto ciò che accade offline. È in questo intreccio di esperienze che emerge la necessità di un brand human, un’identità capace di mostrarsi vicina, trasparente e coerente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il nuovo marketing umano: perché nel 2025 i brand vincono solo se sanno comunicare con empatia