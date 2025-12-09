Il nuovo Divinity è il gioco legato alla statua misteriosa dei The Game Awards per degli indizi
Il nuovo Divinity, collegato alla statua misteriosa presentata ai The Game Awards 2025, sta catturando l'attenzione degli appassionati. A soli due giorni dall'evento, il mistero che avvolge la figura demoniaca nel deserto del Mojave sembra iniziare a svelarsi, alimentando speculazioni e attese sul prossimo grande gioco in arrivo.
A soli due giorni dai The Game Awards 2025, il mistero attorno alla statua demoniaca comparsa nel deserto del Mojave sembra aver trovato finalmente una direzione chiara. Dopo settimane di speculazioni – da God of War a Diablo 4, fino a The Elder Scrolls – nuove prove concrete puntano tutte nella stessa direzione: la serie Divinity. La scoperta di tre nuovi trademark, perfettamente riconducibili a Larian Studios, insieme alla sorprendente somiglianza tra uno dei simboli e l’incisione sulla statua, sta alimentando l’ipotesi che il grande annuncio del 12 dicembre possa essere proprio un nuovo capitolo della saga. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Stando all'insider eXtas1s, la misteriosa statua dei The Game Awards 2025 è un indizio legato all'annuncio di un nuovo Divinity di Larian Studios, il team di Baldur's Gate 3. - facebook.com Vai su Facebook
Il gioco misterioso legato alla statua dei The Game Awards è stato rivelato? - A quanto pare il mistero legato all'inquietante statua di cui Geoff Keighley ha pubblicato una foto sembra sia stato risolto: ecco il gioco legato all'inusuale installazione. Lo riporta multiplayer.it
Elga Enardu annuncia la rottura con Diego: «Finita, sono tosta e ripartirò» (VIDEO) notizieaudaci.it
La Lube Civitanova riparte dalla Champions: 3-0 netto a Montpellier e debutto perfetto in Europa oasport.it
Pallamano: Germania e Norvegia staccano il pass per le semifinali ai Mondiali Femminili oasport.it
Capello analizza la sfida Inter Liverpool: assenza pesante e attenzione ai cross internews24.com
Inter Liverpool LIVE 0-0: doppia parata di Sommer su Jones e su Gravenberch! internews24.com
Pazzesco Zhegrova, decisione definitiva: Spalletti spiazza tutti tvplay.it