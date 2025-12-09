Il nuovo Divinity è il gioco legato alla statua misteriosa dei The Game Awards per degli indizi

Il nuovo Divinity, collegato alla statua misteriosa presentata ai The Game Awards 2025, sta catturando l'attenzione degli appassionati. A soli due giorni dall'evento, il mistero che avvolge la figura demoniaca nel deserto del Mojave sembra iniziare a svelarsi, alimentando speculazioni e attese sul prossimo grande gioco in arrivo.

A soli due giorni dai The Game Awards 2025, il mistero attorno alla statua demoniaca comparsa nel deserto del Mojave sembra aver trovato finalmente una direzione chiara. Dopo settimane di speculazioni – da God of War a Diablo 4, fino a The Elder Scrolls – nuove prove concrete puntano tutte nella stessa direzione: la serie Divinity. La scoperta di tre nuovi trademark, perfettamente riconducibili a Larian Studios, insieme alla sorprendente somiglianza tra uno dei simboli e l’incisione sulla statua, sta alimentando l’ipotesi che il grande annuncio del 12 dicembre possa essere proprio un nuovo capitolo della saga. 🔗 Leggi su Game-experience.it

