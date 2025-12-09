IL NOTIZIARIO La squadra al lavoro Lunedì arriva il Pineto

L'Arezzo si prepara al ritorno in campo dopo due giorni di riposo, concentrandosi sulla sfida di lunedì 15 dicembre contro il Pineto al Comunale. La squadra sta lavorando intensamente per affrontare al meglio questa importante partita, che si inserisce nel calendario di fine anno.

Dopo i due giorni di riposo concessi dallo staff, l’Arezzo riprende oggi la preparazione in vista del posticipo di lunedi 15 dicembre quando al Comunale arriverà il Pineto. Una settimana lunga nella quale Bucchi cercherà di ricaricare le pile al gruppo per mettere subito alla spalle la sconfitta contro il Livorno che è costata anche il primato in classifica, nuovamente ad appannaggio del Ravenna. Intanto è tutto pronto per l’evento di Natale di Orgoglio Amaranto. Sono infatti in arrivo le nuove palle per l’albero di Natale targate OA e saranno disponibili da domani, mercoledì 10 dicembre. Per l’occasione il comitato di azionariato popolare organizza un evento con la presenza dei giocatori amaranto Pietro Cianci (nella foto), Gennaro Iaccarino e Marco Meli, grazie alla disponibilità dell’Arezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net