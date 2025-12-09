Il New York Times cita in giudizio Perplexity | ha copiato milioni di articoli

Il quotidiano ha avviato un’azione legale contro Perplexity accusandola di aver copiato milioni di articoli e di usare il suo marchio accanto a notizie inesatte. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Il New York Times cita in giudizio Perplexity: ha “copiato” milioni di articoli

Leggi anche questi approfondimenti

Come ogni dicembre, il New York Times ha pubblicato la lista delle migliori serie tv dell'anno prossimo a finire - facebook.com Vai su Facebook

«Tra i migliori libri del 2025 per New Yorker, New York Times e Time, "Cuore l'innamorato" è un romanzo che commuove profondamente senza mai essere melenso, struggente eppure pieno di umorismo. Una storia sentimentale che parla di letteratura, che n Vai su X

New York Times cita in giudizio Microsoft e OpenAI su copyright - L'accusa è violazione del copyright, poiché le due società tecnologiche hanno sfruttato i suoi contenuti ... Riporta quotidiano.net