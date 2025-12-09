Il neo governatore del Veneto Stefani lascia la Camera | le suppletive potrebbero unirsi alla comunali di Venezia E Zaia ora deve scegliere

Il neo governatore del Veneto, Alberto Stefani, lascia la Camera dei Deputati in seguito alla sua nomina. Le elezioni suppletive potrebbero coincidere con le comunali di Venezia. La Camera ha ufficialmente preso atto della cessazione del mandato di Stefani, evidenziando la questione di incompatibilità legata alla sua nuova carica.

« Trattandosi di una caso di incompatibilità » la Camera dei deputati «prende atto della cessazione del deputato Alberto Stefani dal mandato di parlamentare». Si chiude così un capitolo per il nuovo presidente della Regione Veneto, che, a causa dell’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di governatore regionale, ha tenuto oggi una «breve comunicazione» in aula per salutare i colleghi: «È l’ultima volta che vi chiamo così, sono un po’ emozionato». È pronto a prendere il timone del Veneto: entro questa settimana dovrebbe essere definita anche la sua giunta. Ma chi prenderà il suo seggio? E soprattutto, quando? Le elezioni suppletive. 🔗 Leggi su Open.online

