Il Natale a due facce nel giorno dell' Immacolata | il sano divertimento in piazza e la guerriglia in via Perosi

Foggiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale a Ferrara si presenta con due volti: tra il tradizionale spirito di festa e alcuni momenti di tensione. La sera dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata, ha visto l'apertura ufficiale delle festività natalizie, con messaggi di pace e solidarietà, ma anche episodi di guerriglia in via Perosi che hanno scosso l'atmosfera di convivialità.

Ieri sera, lunedì 8 dicembre, nel giorno dell'Immacolata, la sindaca Maria Aida Episcopo ha aperto ufficialmente le festività natalizie, augurando pace, serenità, sentimenti di amicizia e “di vera vicinanza” a chi ha bisogno. Il ricordo della sindacaSul palco allestito in piazza Cavour, su. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

