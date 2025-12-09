Il Napoli sorride Lukaku si allena | Ci vediamo presto

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ci vediamo presto, dai”. Lo ha detto questa mattina Romelu Lukaku salutando i giornalisti a cui è stata aperta la prima parte dell’ allenamenti verso il match di domani in Champions League contro il Benfica. Lukaku è entrato in campo di corsa e ha cominciato il suo allenamento a margine giocando anche il pallone e provando dei tiri in porta. L’attaccante belga si è poi fermato in campo a parlare con Antonio Conte. Il 32enne si era infortunato in estate nel ritiro precampionato, subendo una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. A questo punto il rientro si avvicina e Lukaku dovrebbe andare in Arabia Saudita con il Napoli per la Supercoppa italiana che inizia il 18 dicembre contro il Milan in semifinale, sperando di poter cominciare a giocare qualche minuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

