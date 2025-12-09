Il Museo Darwin-Dohrn compie 4 anni e inaugura la mostra Veleni d’aMare
Nel giorno del quarto compleanno del Museo Darwin-Dohrn, la Stazione zoologica Anton Dohrn ha inaugurato “Veleni d’aMare”, una mostra scientifica dedicata agli organismi marini velenosi e agli adattamenti evolutivi che hanno permesso loro di sviluppare sofisticati sistemi di difesa e attacco. L’apertura ufficiale si è tenuta oggi, martedì 9 dicembre, alla presenza di autorità, rappresentanti del mondo accademico e museale e degli studenti dell’ Istituto statale Bernini De Sanctis, del liceo classico Vittorio Emanuele II – Garibaldi e dell’ Ics Ferdinando Russo – Blue Schools. All’inaugurazione sono intervenuti Roberto Bassi, presidente Szn; Roberto Di Lauro, presidente fondazione Dohrn; Claudia Gili, direttore del dipartimento Cape; le curatrici Maria Vittoria Modica e Serena Leone; il divulgatore scientifico Marco Signore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
GIANCARLO GRANDE AL DARWIN-DOHRN Era il più giovane dei quattro solisti che parteciparono al contest "Maggio del Pianoforte" nel 2024. E vinse. Giancarlo Grande è tornato a Napoli, ospite della stagione serale al Museo Darwin-Dohrn, continuando a - facebook.com Vai su Facebook
NEWS - Apre al pubblico la Mostra "Veleni D'aMare" al Museo Darwin-Dohrn - Dohrn, la Stazione Zoologica Anton Dohrn inaugura Veleni d’aMare, una mostra scientifica dedicata agli organismi marini velenosi e agli straordinari ... Si legge su napolimagazine.com
