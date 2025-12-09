Il mondiale di freccette in tv | sarà trasmesso su Dazn dall' 11 dicembre
Mancano pochi giorni all’appuntamento che milioni di tifosi attendono ogni anno nel periodo delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Mondiale di Freccette su DAZN, larena più folle del Natale accende la corsa al titolo
"Uno degli sport più difficili": Turetta, il metalmeccanico che punta al Mondiale di freccette
I delle arrivano su #DAZN Anche @DilettaLeotta pronta a seguire il Mondiale di freccette Dall'11 dicembre al 3 gennaio non perdere l'appuntamento con il #WorldDartsChampionship sulla nostra App! ? Vai su X
LA GAZZETTA PARLA DI @micheleturetta ! Grazie a @caligarisf per la citazione Qui l’articolo: https://www.gazzetta.it/Sport-Vari/08-12-2025/michele-turetta-intervista-il-mondiale-di-freccette-la-tecnica-ronaldo_preview.shtml?reason=unauthenticated&origi - facebook.com Vai su Facebook
Mondiale di freccette: dove vederlo in tv - Dall’11 dicembre al 3 gennaio, tutte le emozioni del Mondiale di Darts con 128 giocatori che si sfideranno per vincere il titolo di campione del mondo su Dazn ... Come scrive corrieredellosport.it
