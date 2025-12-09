Il mito di Giulietta minacciato dal vil denaro? A Verona ora servono 12 euro per toccare l’eroina

Quotidiano.net | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona, 9 dicembre 2025 – Toccare la statua di Giulietta non è più gratis. Da tre giorni e fino al 6 gennaio, i visitatori che vogliono entrare nel cortile più famoso di Verona, devono pagare il  biglietto d’accesso al museo adiacente.  Prima del 6 dicembre bastava fare un salto in via Cappello per accorgersi che l’eroina Shakespeariana aveva ben più seguito che la ‘sua’ casa. La fila per scattarsi un selfie con la scultura e accarezzare il suo seno  – gesto portafortuna secondo la tradizione – arrivava ben oltre il palazzo, mentre nel museo si entrava spediti. Del resto la prima operazione era gratuita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il mito di giulietta minacciato dal vil denaro a verona ora servono 12 euro per toccare l8217eroina

© Quotidiano.net - Il mito di Giulietta minacciato dal vil denaro? A Verona ora servono 12 euro per toccare l’eroina

Al cinema Come Romeo e Giulietta: come il mito degli innamorati più celebri rivive nella Napoli di oggi | VIDEO

La grande danza al Teatro Regio, a Torino il mito di Romeo e Giulietta di Cranko con il Balletto di Praga

mito giulietta minacciato vilIl mito di Giulietta minacciato dal vil denaro? A Verona ora servono 12 euro per toccare l’eroina - Il civico 23 di via Cappello, dai primi pellegrinaggi all’overtourism: una tradizione lunga secoli ... Da quotidiano.net