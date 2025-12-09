Il mito di Giulietta minacciato dal vil denaro? A Verona ora servono 12 euro per toccare l’eroina
Verona, 9 dicembre 2025 – Toccare la statua di Giulietta non è più gratis. Da tre giorni e fino al 6 gennaio, i visitatori che vogliono entrare nel cortile più famoso di Verona, devono pagare il biglietto d'accesso al museo adiacente. Prima del 6 dicembre bastava fare un salto in via Cappello per accorgersi che l'eroina Shakespeariana aveva ben più seguito che la 'sua' casa. La fila per scattarsi un selfie con la scultura e accarezzare il suo seno – gesto portafortuna secondo la tradizione – arrivava ben oltre il palazzo, mentre nel museo si entrava spediti. Del resto la prima operazione era gratuita.
