Il mito di Giulietta minacciato dal vil denaro? A Verona ora servono 12 euro per toccare la statua
Verona, 9 dicembre 2025 – Toccare la statua di Giulietta non è più gratis. Da tre giorni e fino al 6 gennaio, i visitatori che vogliono entrare nel cortile più famoso di Verona, devono pagare il biglietto d’accesso al museo adiacente. Prima del 6 dicembre bastava fare un salto in via Cappello per accorgersi che l’eroina Shakespeariana aveva ben più seguito che la ‘sua’ casa. La fila per scattarsi un selfie con la scultura e accarezzare il suo seno – gesto portafortuna secondo la tradizione – arrivava ben oltre il palazzo, mentre nel museo si entrava spediti. Del resto la prima operazione era gratuita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Al cinema Come Romeo e Giulietta: come il mito degli innamorati più celebri rivive nella Napoli di oggi | VIDEO
La grande danza al Teatro Regio, a Torino il mito di Romeo e Giulietta di Cranko con il Balletto di Praga
Cinque secoli fa, quando l’inglese William Shakespeare mutò in capolavoro universale la novella del vicentino Luigi da Porto, Giulietta e Romeo divennero un mito. Tra Settecento e Ottocento, grazie all’invenzione del Grand Tour e alla narrativa di Hans Chris - facebook.com Vai su Facebook
Il mito di Giulietta minacciato dal vil denaro? A Verona ora servono 12 euro per toccare l’eroina - Il civico 23 di via Cappello, dai primi pellegrinaggi all’overtourism: una tradizione lunga secoli ... Riporta msn.com
