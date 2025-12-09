Il mio viaggio a Napoli Piero Armenti accusa Russo di concorrenza sleale | gli influencer in tribunale

Nel contesto della crescente influenza degli influencer, la disputa tra Piero Armenti e Russo si accende in tribunale, coinvolgendo questioni di marchi e concorrenza sleale. L'episodio, che si svolge tra New York e Napoli, mette in luce le tensioni legate al mondo dei viaggi e dei social media, con esiti giudiziari che riflettono le sfide del settore.

New York-Napoli, la battaglia dei "viaggi": il Tribunale respinge le richieste di Armenti sui marchi ma condanna Russo per concorrenza sleale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

