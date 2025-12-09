Il mio viaggio a Napoli la sfida tra influencer in tribunale | Piero Armenti vince la causa contro Giuseppe Russo per concorrenza sleale Via alla rimozione dei contenuti
Dopo quasi tre anni di contenzioso, sembra calare definitivamente il sipario sulla guerra legale tra due dei volti più noti sui social, in particolare nel travel blogging. A finire davanti al giudice sono stati due influencer molto seguiti da giovani e giovanissimi. Da un lato Piero Armenti, fondatore del canale “Il mio viaggio a New York” che oggi conta oltre mezzo milione di follower su Instagram, grazie al quale ha riscontrato un enorme successo di pubblico. Dall’altro c’è invece Giuseppe Russo, imprenditore, figura di spicco del settore e protagonista de “Il mio viaggio a Napoli”, un format che, già dal nome, sembra richiamare quello del collega salernitano, pur concentrandosi principalmente sulla food experience del capoluogo campano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
