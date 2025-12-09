Il ministro israeliano Ben Gvir indossa una spilla a forma di cappio durante la discussione sulla pena di morte
Un cappio giallo appuntato sulla giacca. Così il ministro israeliano estremista Itamar Ben Gvir e i parlamentari del suo partito di ultradestra Otzma Yehudit si sono presentati alla discussione in commissione sul disegno di legge per introdurre la pena di morte per i terroristi che uccidono cittadini israeliani. Le spille dorate al petto ricordano i distintivi con nastro giallo indossati per sensibilizzare l’opinione pubblica sul rapimento degli ostaggi da parte dei miliziani di Hamas il 7 ottobre 2023. L’ufficio del ministro, riporta il Times of Israel, ha fatto sapere che rappresentano “l’impegno dei parlamentari a chiedere la pena di morte per i terroristi” e inviare “un messaggio chiaro che i terroristi meritano di morire “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"E nel frattempo il ministro israeliano Ben Gvir e suoi alleati vanno in giro con una spilla a forma di cappio per la discussione della legge sulla pena di morte per i palestinesi. Ha detto che il cappio è solo “un’opzione” perché si possono usare anche “sedia elet - facebook.com Vai su Facebook
Oggi il ministro per la Sicurezza nazionale israeliano ha premiato Amit Polak, accusato tra l'altro di ostruzione alla giustizia. Qualche giorno fa l'avanzamento di ruolo per la guida del reparto di Jenin che ha freddato due palestinesi Vai su X
Ultradestra Israele indossa spille con cappio per pena di morte - I parlamentari del partito di ultradestra israeliano Otzma Yehudit, del quale è leader il ministro estremista Itamar Ben Gvir, hanno indossato spille dorate a forma di cappio d ... Lo riporta msn.com