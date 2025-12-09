Il ministro Foti | Sul Donbass decide Kiev Un rischio usare gli asset russi
Il ministro Foti sottolinea che la decisione sul Donbass spetta a Kiev e mette in guardia sui rischi di utilizzare asset russi. Il ministro per gli Affari europei evidenzia l’importanza di rispettare il diritto internazionale e critica l’incapacità delle grandi potenze Ue di influenzare efficacemente le trattative in corso.
Il ministro per gli Affari europei: “L’Europa deve rispettare il diritto internazionale. Finora le grandi potenze Ue non sono riuscite a incidere sulle trattative”. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Approfondisci con queste news
Il ministro Tommaso Foti rivendica i risultati dei tre anni di governo Meloni tra Pnrr, riforme e crescita economica. Tagliaferri: «Piacenza percepisce il cambio di passo». Fidanza: «Ridotti gli sbarchi, Europa verso nuove norme sui rimpatri» - facebook.com Vai su Facebook
R. STAMPA / UCRAINA, FOTI: SUL DONBASS E' KIEV A DECIDERE, RISCHIO USARE ASSET RUSSI - Il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, in una intervista a La Stampa, commenta il lavorio diplomatico di Zelensky, osservando che "le grandi potenze europee, finora, non sono ... Come scrive 9colonne.it