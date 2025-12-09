Il ministro Foti | Sul Donbass decide Kiev Un rischio usare gli asset russi

Il ministro Foti sottolinea che la decisione sul Donbass spetta a Kiev e mette in guardia sui rischi di utilizzare asset russi. Il ministro per gli Affari europei evidenzia l’importanza di rispettare il diritto internazionale e critica l’incapacità delle grandi potenze Ue di influenzare efficacemente le trattative in corso.

Il ministro per gli Affari europei: “L’Europa deve rispettare il diritto internazionale. Finora le grandi potenze Ue non sono riuscite a incidere sulle trattative”. 🔗 Leggi su Lastampa.it

