Il miliardario Elon gioca al piccolo zar della rete e minaccia la stabilità europea

Il 8 dicembre, nel mondo di X, si è registrato un evento intenso caratterizzato da un’ondata di bandiere e bot che hanno alimentato tensioni contro l’Unione europea. In questo contesto, Elon Musk si è distinto assumendo un ruolo di peso, con atteggiamenti che ricordano quelli di un piccolo zar digitale, minacciando la stabilità europea.

È stato un 8 dicembre movimentato nel mondo di X. Un’esplosione di bandiere e di bot con tanto di certificazione, utili a creare uno strano engagement contro l’Unione europea. Ma andiamo con ordine. L’Unione europea non aveva ancora inaugurato degnamente il suo Digital Services Act, il nuovo scudo normativo contro i giganti del web, quando è arrivata l’occasione perfetta: la prima multa, centocenti milioni di euro a X, l’ex Twitter di Elon Musk. Un debutto con fuochi d’artificio. E non poteva che finire così: una sanzione tecnica si è trasformata in un dramma in tre atti che mescola geopolitica, propaganda digitale e l’ego più ingombrante dell’Ovest tecnologico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

