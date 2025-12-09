Il Milan risorge senza Leao | perché è meglio senza il portoghese

Il Milan affronta una svolta inattesa nella corsa allo scudetto, dimostrando che la squadra può risorgere anche senza Leao. L'infortunio del portoghese ha aperto nuove strategie e opportunità, portando i rossoneri a una rimonta sorprendente contro il Torino. Una serata ricca di emozioni, che ha segnato un punto di svolta nel cammino stagionale dei campioni d’Italia.

L'infortunio del fuoriclasse, incredibilmente, spalanca al Diavolo le porte della rimonta: cosa cambia nella corsa allo scudetto Una serata rocambolesca, quella vissuta dal Milan, che ha iniziato malissimo con il Torino, per poi riuscire a ribaltare totalmente la partita. Proprio nel momento più difficile, con l'infortunio di Leao che ha rappresentato una svolta imprevista. Senza il portoghese, incredibilmente, il Diavolo ha trovato le risorse per reagire. E adesso, si può anche iniziare a pensare di fare a meno del giocatore pi rappresentativo, o che comunque la sua presenza non sia poi così determinante.

