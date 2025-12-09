Il Milan respira Leao parte per la Supercoppa
Roma, 9 dic. (askanews) – Sospiro di sollievo per il Milan. Come si legge in una nota del club, “la risonanza magnetica a cui è stato sottoposto oggi Rafael Leao a seguito del risentimento muscolare all’adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leao ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio”. Nessuna lesione all’adduttore, dunque, ma un’infiammazione dolorosa per Leao. Che salterà con tutta probabilità la sfida di campionato di domenica alle 12.30 a San Siro contro il Sassuolo ma potrebbe partire insieme alla squadra per la Supercoppa Italiana, in programma in Arabia Saudita dal 18 al 22 dicembre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
