Il Milan prende il volo con Rabiot e Pulisic Ansia per Leao Mercato chi in attacco?
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, martedì 9 dicembre 2025: si vola sul campo, con la vittoria sul terreno del Torino, ma non si va più a Perth. Si aspetta, poi, con ansia il calciomercato invernale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Pulisic le prende e le dà, il Milan vince a Udine e sale a -1 dal primo posto in Serie A
Prende calci, restituisce gol: Pulisic è mezzo Milan. Capocannoniere e anche psicologo...
Albertini: "Questo Modric sembra Pirlo. Ed è anche merito suo se il Milan non prende gol"
Brutta tegola per il Milan. Il numero 10 porrebbe non prendere parte alla sfida del 18 dicembre. Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Avanti con Leao e Pulisic o serve un nuovo centravanti? Ecco come la pensa il nostro opinionista #Graziani: «Se il #Milan prende un attaccante serio può puntare allo Scudetto. Io darei via sia #Nkunku che #Gimenez per prendere un attaccante da ar Vai su X
Torino-Milan 2-3, le pagelle: Pulisic fenomeno, 8! Rabiot da 7.5 con l'eurogol - 3 e si riprende la vetta della classifica tornando a vincere, dopo oltre quattro anni e mezzo, allo stadio "Olimpico" di Torino grazie a un ... Lo riporta milannews.it
