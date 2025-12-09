Il memoriale di piazza Fontana l’installazione Non dimenticarmi | Ricordo delle vittime delle stragi

L'installazione “Non dimenticarmi” in piazza Fontana rende omaggio alle vittime della strage che sconvolse Milano nel 1969. Attraverso ricordi e testimonianze, l'opera vuole mantenere vivo il ricordo di quegli eventi drammatici, sottolineando l'importanza di non dimenticare le persone coinvolte e le conseguenze di quel tragico episodio.

Milano – "Avevo vent'anni quando esplose la bomba in piazza Fontana e ricordo ancora, come fosse ieri, il senso di sbigottimento, una ferita che ha segnato molti della mia generazione.". Ferruccio Ascari è l'artista che ha realizzato il memoriale di Piazza Fontana, "Non dimenticarmi", un'installazione permanente composta da 1 37 steli di ferro interconnessi da una fitta trama di linee sghembe. Ogni stelo rimanda ad una vittima, ad ogni stelo (da qualche giorno illuminati), ricurvo in cima, è sospesa una campana a vento. Sollecitate dal vento le campane risuonano, diventano voci, le voci del le vittime.