Il medico di suor Lucia di Fatima confessa | Ero lì per curarla ma è lei che ha guarito me

Il racconto del medico chiamato a curare la veggente: ricevette lei stessa una sorprendente guarigione spirituale che la condusse alla Fede. Era il medico di suor Lucia di Fatima, e mentre curava nel corpo la veggente, lei la guariva interiormente in una forte conversione alla fede. La guarigione non è soltanto quella da malattie e. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Il medico di suor Lucia di Fatima confessa: “Ero lì per curarla, ma è lei che ha guarito me”

