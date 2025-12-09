Il Mattino | Dieta e palestra Ecco il nuovo Højlund

Napolipiu.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Come ricorda Il Mattino di Napoli, sono passati due mesi e due giorni dall’ultima volta in cui Rasmus Højlund aveva inciso davvero. Mai, però, ha perso di vista l’obiettivo. E ieri si è ripreso la scena: prima ha aperto la partita, poi l’ha chiusa, mettendosi alle spalle la Juventus nella serata più pesante di questo avvio di stagione. Secondo Il Mattino di Napoli, il danese ha mostrato tutto ciò che Conte pretende da lui: lavoro sporco, sacrificio, presenza in area. «Uomo della provvidenza», scrive il quotidiano, capace di segnare di piede e di testa, ma soprattutto di aiutare la squadra in ogni fase del gioco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

il mattino dieta e palestra ecco il nuovo h248jlund

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Dieta e palestra. Ecco il nuovo Højlund”

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Mattino Dieta Palestra Nuovo