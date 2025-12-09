Il manager di Mps David Rossi fu ucciso | la nuova perizia dei Ris sconfessa la tesi del suicidio
Potrebbe essere riscritta la verità sul caso di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi morto nel 2013 in circostanze misteriose dopo una caduta dalla finestra dalla sede di Siena di Mps.Nuovi elementi a disposizione della commissione parlamentare d'inchiesta potrebbero. 🔗 Leggi su Today.it
Dua Lipa scarica il suo manager David Leavy: «Divergenze sulla guerra a Gaza»
Dua Lipa licenzia il suo manager David Leavy per posizioni su Gaza, aveva chiesto esclusione gruppo filo-palestinese Kneecap da un festival
Morte David Rossi, la nuova simulazione in 3D sconfessa la tesi del suicidio: "Il manager di Mps fu ucciso"
Una nuova consulenza, affidata a un ingegnere forense esperto di virtual crash, tornerebbe ad ipotizzare che David Rossi, il capo della comunicazione di Mps morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni, non - facebook.com Vai su Facebook
David Rossi, svolta della commissione parlamentare sulla morte del manager Mps: «La pista è quella dell’omicidio» - Illustrata la perizia sulla caduta del capo della comunicazione, trovato senza vita il 6 marzo 2013. Segnala open.online
