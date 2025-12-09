Il manager di Mps David Rossi fu ucciso | la nuova perizia dei Ris sconfessa la tesi del suicidio

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbe essere riscritta la verità sul caso di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi morto nel 2013 in circostanze misteriose dopo una caduta dalla finestra dalla sede di Siena di Mps.Nuovi elementi a disposizione della commissione parlamentare d'inchiesta potrebbero. 🔗 Leggi su Today.it

