Il Magico Natale di Fossombrone è una festa lunga quaranta giorni

Il “Magico Natale” di Fossombrone si estende per oltre quaranta giorni, trasformando il centro storico rinascimentale in un vivace centro commerciale naturale con più di 60 attività. Un ricco calendario di eventi culturali, musicali, spettacoli e iniziative per bambini crea un’atmosfera magica, impreziosita da quasi 250 lanterne illuminate che rendono unico il paesaggio natalizio fino all’11 gennaio 2026.

Un centro storico rinascimentale, un centro commerciale naturale con oltre 60 attività economiche, un programma intenso per il Magico Natale di Fossombrone lungo oltre 40 giorni, fino all’11 gennaio 2026, con una ricca serie di eventi culturali, concerti, danze, eventi per bambini, eccellenze enogastronomiche del territorio, ma soprattutto una scenografia con quasi 250 lanterne illuminate a suon di musica. Oltre al Comune, coinvolte la Pro Loco Forum Sempronii, l’Associazione Commercianti e l’Associazione Ristoratori. Ieri è stato inaugurato il Magico Natale 2025, con l’accensione del grande albero di oltre 16 metri, e con lo spettacolo “snow & show“ Raggi di Luce, unico nel suo genere che collega musica, luci, neve artificiale, fuochi, emozioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it