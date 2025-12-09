Il Macro realizzato dall' architetta francese Odile Decq riapre l' 11 dicembre con una nuova visione multidisciplinare sotto la direzione artistica di Cristiana Perrella
Roma, 9 dic. (askanews) – Il Macro, il Museo di Arte Contemporanea di Roma realizzato dall'architetta francese Odile Decq, riapre l'11 dicembre con una nuova visione multidisciplinare sotto la direzione artistica di Cristiana Perrella. E' stato il sindaco Gualtieri a inaugurare questo nuovo corso, che comprende arti visive, musica, cinema e urbanistica, con quattro mostre visitabili fino alla prossima primavera. L'esposizione principale, Unaroma, a cura di Luca Lo Pinto e Cristiana Perrella, è una collettiva che restituisce un'immagine della scena artistica ibrida e in continuo fermento della città di Roma.
