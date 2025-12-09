Il Lupin di via Gramsci Ignora i divieti e torna

Il Lupin di via Gramsci continua a far parlare di sé, ignorando divieti e restrizioni. Domenica sera, poco dopo le 19, una volante ha intercettato nuovamente lui e un altro individuo nella zona, confermando la sua presenza ricorrente in un punto critico della città. Un comportamento che desta preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine.

Alla fine torna sempre dove non dovrebbe. Domenica sera, poco dopo le 19, la volante lo ha intercettato di nuovo in via Gramsci, insieme a un altro. Per la polizia è un volto ormai immancabile: autore di diversi furti tra Pesaro e Fano, da tempo sotto stretta osservazione, con movimenti rapidi, orari irregolari e una presenza costante nelle stesse aree sensibili della città. A suo carico, un mese fa, era scattato il divieto di ritorno a Pesaro, misura pensata per allontanarlo proprio da quei luoghi dove gravitava di continuo. Ma per lui, evidentemente, resta solo una riga su un foglio: l'ha già violata più volte, muovendosi come se nulla fosse.

