Il Liverpool venda subito Salah come fece con Coutinho | incassò e vinse la Champions Times

Secondo il Times, il Liverpool potrebbe considerare la vendita di Mohamed Salah, simile a quanto avvenuto con Coutinho, per far cassa e rinnovare la squadra. Le prestazioni del fuoriclasse egiziano sono in calo e si ipotizza che abbia influenzato negativamente l’ambiente, creando un dilemma per i Reds in questa fase cruciale della stagione.

Il Liverpool dovrebbe vendere Mohamed Salah perché le sue prestazioni sono calate drasticamente e ha deliberatamente minato l'allenatore Arne Slot in un momento difficile. La sua recente critica, descritta come calcolata e non impulsiva, suggerisce che stia cercando un trasferimento immediato, probabilmente in Arabia Saudita. Il club ha già dimostrato intelligenza nel cedere superstar al momento giusto (come Coutinho) e incassare ora sarebbe la scelta finanziaria e gestionale più astuta. La sua età e l'imminente, eccezionalmente intenso, calendario internazionale con l'Egitto rendono la sua partenza una decisione facile da prendere per il club.

