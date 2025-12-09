il lago si veste a festa mercatini luci e passione spettacolo al trasimeno

Il Lago Trasimeno si trasforma in un suggestivo scenario natalizio, con mercatini, luminarie e iniziative festive che animano le sue sponde. Un’atmosfera magica da vivere in queste festività, grazie a eventi promossi da enti locali, associazioni e cittadini, rendendo il territorio uno dei luoghi più affascinanti da visitare durante il periodo natalizio.

Un Trasimeno tutto da vivere in queste festività natalizie. Eventi, appuntamenti, iniziative promosse da Comuni, associazioni del territorio e cittadini fanno del Lago uno dei posti più belli da visitare a Natale. Protagonista indiscusso è l' Albero di Natale più grande del mondo costruito sulle acque del lago, un'opera di ingegneria elettrica senza eguali, unica al mondo per complessità e bellezza, inaugurata sabato e che già ha ricevuto tantissimi visitatori. Ma le luci si sono accese su tutto il territorio. Ieri il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, ha dato il via al Natale a Chiugiana, con tanto di fuochi d'artificio.