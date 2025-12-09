Il gruppo ribelle M23 avanza nell’est della Rdc il Burundi accusa il Ruanda

Internazionale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo ribelle M23, sostenuto dall’esercito ruandese, sta avanzando nellest della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e minaccia ormai la città di Uvira, vicino al confine con il Burundi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

il gruppo ribelle m23 avanza nell8217est della rdc il burundi accusa il ruanda

© Internazionale.it - Il gruppo ribelle M23 avanza nell’est della Rdc, il Burundi accusa il Ruanda

gruppo ribelle m23 avanzaIl gruppo ribelle M23 avanza nell’est della Rdc, il Burundi accusa il Ruanda - Il gruppo ribelle M23, sostenuto dall’esercito ruandese, sta avanzando nell’est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e minaccia ormai la città di Uvira, vicino al confine con il Burundi. Segnala internazionale.it