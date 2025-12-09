Il gruppo ribelle M23 avanza nell’est della Rdc il Burundi accusa il Ruanda
Il gruppo ribelle M23, sostenuto dall’esercito ruandese, sta avanzando nell’est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e minaccia ormai la città di Uvira, vicino al confine con il Burundi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Ieri sera finite votazioni 2° gruppo Contest Suono Ribelle di Radio Elle. Ecco voti e classifica. Lunedi potrete ascoltare le canzoni nella classifica su Radio Elle Lunigiana. Lunedi potrete votare anche il 3° gruppo di cantanti. Basta andare sul sito: www.radioell - facebook.com Vai su Facebook
Il gruppo ribelle M23 avanza nell’est della Rdc, il Burundi accusa il Ruanda - Il gruppo ribelle M23, sostenuto dall’esercito ruandese, sta avanzando nell’est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e minaccia ormai la città di Uvira, vicino al confine con il Burundi. Segnala internazionale.it
Lamine Yamal a Barcellona sfoggia una maglia da calcio leggendaria gqitalia.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com